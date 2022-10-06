ليز تراس تعد بإخراج بريطانيا من «العاصفة»

وعدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أمس، بإخراج بريطانيا من «العاصفة»، وذلك في اليوم الأخير من مؤتمر حزب المحافظين الذي شهد انقسامات داخلية، وحيث واجهت سياستها انتقادات.

وقالت تراس التي قاطعها لوقت وجيز ناشطتان من منظمة غرينبيس غير الحكومية في القاعة «في هذه الأوقات الصعبة، علينا التحرك. أنا مصممة على دفع بريطانيا قدماً لكي نخرج من العاصفة».

وكُتب على لافتة حملتها الناشطتان «من صوّت لمصلحة هذا الأمر؟»، قبل أن يتم اقتيادهما من القاعة سريعاً، في إشارة إلى تراجع حزب المحافظين عن وعوده في التحرك لمكافحة التغير المناخي وحماية البيئة.

وبعد خطاب تراس تراجعت قيمة الجنيه الإسترليني أمام الدولار، ما أنهى تحسن العملة في مطلع الأسبوع.