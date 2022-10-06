روسيا تهاجم أهدافاً في كييف بطائرات مسيّرة قتالية

أعلنت السلطات الأوكرانية أن روسيا هاجمت أهدافاً بالقرب من العاصمة كييف بطائرات مسيرة مفخخة للمرة الأولى.

وقال حاكم كييف، أوليكسي كوليبا، عبر موقع «تليغرام»: «وقعت ست ضربات وتفجيرات». وأضاف أن البنية التحتية تعرضت للقصف، وأصيب شخص في بلدة بيلا تسيركفا الصغيرة.

ورصدت القوات الجوية 12 طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تطير من الجنوب باتجاه أهدافها. وقال المتحدث باسم القوات الجوية يوري إيهنات، للتلفزيون الأوكراني، إن الصواريخ المضادة للطائرات «أسقطت ستاً منها».

وذكرت تقارير إعلامية أن موقعاً للثكنات العسكرية في بيلا تسيركفا كان أحد الأهداف. ويقع أقرب مقر للجنود الروس على بعد نحو 380 كيلومتراً إلى الجنوب من البلدة.