الكويت تشكل حكومة جديدة وتعين وزيراً جديدا للنفط

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، عن حكومة جديدة شملت تعيين حسين إسماعيل وزيرا للنفط خلفا لمحمد الفارس، وإعادة تعيين عبد الوهاب الرشيد وزيراً للمالية.

كما عينت الكويت وزير دفاع جديدا هو الشيخ عبد الله علي السالم الصباح، وفق ما جاء في مرسوم بثته وسائل الإعلام الحكومية.

كانت الحكومة المنتهية ولايتها قد استقالت عقب الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي في الدولة الخليجية العضو في منظمة أوبك.