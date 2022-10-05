مصر تتمسك بضرورة التوصل لاتفاق قانـــوني مُلـــزم بشـــأن سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، ثوابت الموقف المصري بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، استناداً إلى قواعد القانون الدولي الراسخة، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء شكري أمس مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية، كريستوف لوتندولا، على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ المنعقد في العاصمة كينشاسا، وفق ما ذكره المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد.

وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن «الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مُختلف الأصعدة، والرغبة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين».

وأشار إلى أنه تم التطرق في هذا الإطار إلى افتتاح أول خط طيران مباشر بين القاهرة وكينشاسا اعتباراً من شهر مارس الماضي لتعزيز التواصل التجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين.

وأضاف المتحدث أن شكري أكد حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى مساهمة مصر بقوات في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو «MONUSCO» وذلك منذ بداية مهمة البعثة منذ أكثر من 20 عاماً، مؤكداً أن مصر لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن من أجل إحلال الاستقرار في مختلف أنحاء الكونغو.