مفتي لوهانسك: دونباس لن يعود إلى أوكرانيا

أكد رئيس الإدارة الروحية للمسلمين في لوهانسك إلدار جامباروف، أن سياسة أوكرانيا العدوانية والعسكرية تجاه إقليم دونباس (جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك)، ومقاطعتي زابوروجيا وخيرسون «لا يمنحها أدنى فرصة لاستعادة هذه المناطق»، بحسب ما نقلته قناة «آر تي عربية» على موقعها الإلكتروني أمس.

وأضاف أنه «بعد سنوات عديدة من القصف والعدوان الأوكراني المستمر ضد مناطق جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، وزابوروجيا وخيرسون، لا يمكن أن يكون هناك شك في عدم عودة هذه المناطق إلى أوكرانيا. هذه الدولة، التي يفترض أنها تريد السلام، تقصف وتقتل سكاننا المدنيين».

وقال جامباروف إن «المجلس الروحي لجمهورية لوهانسك تابع بشكل قانوني لإدارة مسلمي روسيا. لقد عقدنا عدداً من الفعاليات المشتركة الرئيسة، ولدينا تفاعل وفهم كامل بشأن جميع القضايا».