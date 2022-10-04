مصر تؤكد ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الثلاثاء، ثوابت الموقف المصري بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم، استناداً على قواعد القانون الدولي الراسخة، بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقاء شكري اليوم مع وزير خارجية الكونغو الديمقراطية "كريستوف لوتندولا" على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ المنعقد في العاصمة كينشاسا، وفق ما ذكره المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.

وقال المتحدث، في بيان صحافي، إن "الوزيرين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مُختلف الأصعدة، والرغبة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين".

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو الديمقراطية، مشيراً إلى مساهمة مصر بقوات في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو "MONUSCO" وذلك منذ بداية مهمة البعثة منذ أكثر من عشرين عاماً، مؤكدا أن مصر لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن من أجل إحلال الاستقرار في مختلف أنحاء الكونغو.