مجلس الاتحاد الروسي يقر ضم المناطق الأوكرانية الأربعة

صوت مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) اليوم الثلاثاء لصالح ضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا، في الوقت الذي تسعى فيه موسكو رسميا إلى ضم الأراضي التي سيطرت عليها خلال الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.

وفي جلسة اليوم، صادق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على تشريع لضم مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية، بعد تصويت مماثل في مجلس الدوما، مجلس النواب الروسي، أمس الاثنين.

وستعود الوثائق الآن إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من الرئيس فلاديمير بوتين لإكمال عملية ضم المناطق الأربع رسميا، والتي تمثل حوالي 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.