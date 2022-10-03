عدد قتلى الإعصار "إيان" في أميركا يرتفع إلى 85 شخصاً

وصل عدد قتلى الإعصار إيان إلى 85 شخصاً في الولايات المتحدة، في الوقت الذي واجه فيه السكان المحاصرون في ولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا تعافيا من المتوقع أن يتكلف عشرات المليارات من الدولارات.

ومن المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع مع انحسار مياه الفيضانات وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي. وتم إنقاذ مئات الأشخاص مع قيام أفراد الطوارئ بتفقد منازل ومبان غمرتها المياه أو جرفتها المياه بالكامل.

وتم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصول إيان ساحل فلوريدا المطل على الخليج يوم الأربعاء الماضي، وقال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيزوران فلوريدا يوم الأربعاء المقبل لتفقد الدمار الذي خلفه الإعصار، ومن المقرر أن يزور بايدن وقرينته بويرتوريكو اليوم الاثنين حيث لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص بلا كهرباء بعد أسبوعين من إعصار فيونا الذي اجتاح الجزيرة.