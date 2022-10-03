زيلينسكي: القوات الأوكرانية حررت بلدتين في منطقة خيرسون

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية حررت بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا الصغيرتين في منطقة خيرسون.

وأشار زيلينسكي لاسم البلدتين في كلمة له، مساء أمس، أثناء توجيهه الشكر لوحدات محددة من القوات الأوكرانية أدت أداء متميزا على خط المواجهة.

وقال زيلينسكي إن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان في شرق البلاد، مضيفاً: "أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر شعبية في وسائل الإعلام، لكن نجاحات جنودنا لا تقتصر على ليمان".

وكانت أوكرانيا أعلنت أنها استعادت السيطرة الكاملة على ليمان، فيما يمثل أكبر انتصار لكييف في ميدان المعركة منذ أسابيع.