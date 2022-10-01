لبنان يتسلم مقترحات من الوسيط الأميركي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

تسلّم لبنان الإثنين عرضاً مكتوباً من الوسيط الأميركي آموس هوكستين حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وفق ما أعلنت رئاستا الجمهورية والحكومة، في خطوة تعقب تأكيد مسؤولين لبنانيين مؤخراً أن المفاوضات باتت في مراحلها الأخيرة.

وأوردت رئاسة الجمهورية على حسابها على تويتر أن الرئيس ميشال عون "استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا وتسلم منها رسالة خطية" من هوكستين حول "الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية".

واتصل عون، وفق الرئاسة، برئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي "وتشاور معهما في عرض الوسيط الأميركي وفي كيفية المتابعة لإعطاء رد لبناني في أسرع وقت ممكن".

ورداً على سؤال حول مضمون الرسالة، اكتفى مصدر في الرئاسة بالقول لوكالة فرانس برس "تتضمن عرضاً مع اقتراحات" من دون أن يفصح عن ماهيتها.

وقال إن "الردّ اللبناني سيتمّ في أسرع وقت ممكن تمهيداً للانتقال إلى الخطوة المقبلة".

وفي وقت لاحق، أعلنت رئاسة الحكومة أن ميقاتي استقبل شيا التي سلمته "العرض الخطي" من هوكستين بشأن ترسيم الحدود.