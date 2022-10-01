تظاهرة حاشدة في بغداد لإحياء ذكرى «احتجاجات أكتوبر 2019»

تظاهر الآلاف السبت في بغداد إحياء للذكرى الثالثة للانتفاضة غير المسبوقة ضد السلطة والفساد وسوء إدارة الخدمات العامة في العراق.

اندلعت الاحتجاجات في أكتوبر 2019 في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في الجنوب. واستمرت عدة أشهر، واعتصم خلالها مئات الآلاف من المتظاهرين في ساحة التحرير مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديموقراطية.

وتواصلت مساء اليوم التظاهرات في العاصمة لكن بأعداد أقلّ، وكذلك في مدن الجنوب الكبرى مثل الناصرية والبصرة حيث ألقى المحتجون الحجارة على قوات الأمن التي ألقت بدورها قنابل الغاز المسيل للدموع، كما أفاد مصوّر في فرانس برس.

وهتف آلاف المتظاهرين، ومعظمهم من الشباب، «الشعب يريد إسقاط النظام» وقد رفعوا الأعلام العراقية، أثناء تجمعهم في ساحة التحرير الرمزية لإحياء الذكرى.

واحتشد المتظاهرون عند مدخل جسر الجمهورية الذي أغلقته القوات الأمنية بثلاثة حواجز من الكتل الخرسانية لمنع الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم السفارات الغربية ومؤسسات الدولة.

وأطلقت الشرطة عدة رشقات من الغاز المسيل للدموع والدخان لمنع المتظاهرين من عبور هذه التحصينات، وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.