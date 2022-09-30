الاتحاد الأوروبي يتعهد بعدم الاعتراف بـ"الضم غير القانوني" لأراضي أوكرانية

تعهد الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بـ"الضم غير القانوني" لأربعة أقاليم أوكرانية بعد إعلان روسيا أن الأراضي المحتلة جزءا من الاتحاد الروسي.

وجاء في بيان مشترك من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 "روسيا تعرض أمن العالم للخطر". ودعوا الدول والمنظمات الدولية إلى رفض الضم.

وأفاد البيان بأن "تلك القرارات هي لاغية وباطلة ولا يمكن أن تسفر عن أي أثر قانوني على الإطلاق.. القرم وخيرسون وزابوريجيا ودونيتسك ولوهانسك أراض أوكرانية".

وتعهد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات قوية على روسيا لحربها على أوكرانيا، وكذلك مواصلة تقديم دعم اقتصادي ومالي وعسكري.