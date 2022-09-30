بوتين يدعو أوكرانيا للموافقة على وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الحكومة الأوكرانية يتعين عليها الموافقة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأضاف بوتين، بينما كان يعلن عن أن المناطق الأوكرانية، التي سيطرت عليها القوات الروسية، ستصبح جزءاً من روسيا "إننا مستعدون لذلك".

وتابع أنه سيتم دمج أقاليم "لوهانسك" و"دونيتسك" و"زابوريجيا" و"خيرسون" من خلال "معاهدات" تم توقيعها مع الدول، اعترفت بها موسكو بوصفها مستقلة.

وشدد بوتين على أن المواطنين في تلك المناطق هم الآن "مواطنونا إلى الأبد".

وأكد على أنه لن تكون هناك أي مفاوضات مع أوكرانيا، فيما يتعلق بالمناطق التي تم ضمها، مستشهداً باستفتاءات جرت في تلك المناطق، حتى لو تم رفضها على نطاق واسع باعتبارها غير قانونية.