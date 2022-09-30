واشنطن تعرض دعمها للدنمارك وتؤكد التزامها بأمن بحر البلطيق

عرضت الولايات المتحدة دعمها للدنمارك، مؤكدة التزامها مجدداً بأمن بحر البلطيق، وذلك في أعقاب التسريبات التي حدثت في خط أنابيب الغاز نورد ستريم.

جاء ذلك في تغريدة لوزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، نشرها عبر حسابه على «تويتر» ليل الأربعاء - الخميس.

وقال أوستن: «أجريت اتصالاً بوزير الدفاع الدنماركي، مورتن بودسكوف، حول انفجارات خط أنابيب نورد ستريم. عرضت دعمي الكامل للدنمارك وأعدت التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن بحر البلطيق. سنواصل العمل عن كثب مع تطوّر هذا الوضع». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، قال إن الولايات المتحدة لن تتكهن بشأن سبب التسريبات في نورد ستريم. وتحدث برايس عن «ما يبدو أنه أعمال تخريبية ضد خط أنابيب نورد ستريم»، وقال إن تقييم السلطات الأميركية مبني في الأساس على معلومات من شركائها الأوروبيين، ولكنه أيضاً على ما لدينا من معلومات».

وتابع برايس: «إننا ندعم الجهود الأوروبية للتحقيق في هذه الواقعة، كما أننا على استعداد لدعم الجهود الأوروبية للتخفيف من أي تأثير بيئي محتمل».