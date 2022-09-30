قتلى وجرحى وفقدان 15 في انهيار جسر بالبرازيل

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 15 آخرون بجروح، بسبب انهيار جسر، أول من أمس، في ولاية أمازوناس شمال غرب البرازيل، وفق ما أعلنته السلطات البرازيلية.

وقال رجال إطفاء ووسائل إعلام محلية إن الحادث أسفر عن مقتل رجلين وامرأة واعتُبر ما يصل إلى 15 في عداد المفقودين.

وقالت إدارة الإطفاء في أمازوناس إنها تبحث عن نحو 15 شخصاً فقدوا بعد انهيار جسر على الطريق السريع بي آر-319 في مدينة كاريرو، على بعد نحو 100 كيلومتر من ماناوس عاصمة الولاية. وأضافت أن 14 آخرين أصيبوا في الانهيار الذي حدث أثناء عبور بعض المركبات للجسر. ونقلت وسائل إعلام محلية عن شهود قولهم إن تصدعاً بالجسر تسبب في حالة من التكدس عليه قبل انهياره.

ورجّح قائد فوج الإطفاء في الولاية، أورليلسون مونيز، ارتفاع عدد القتلى، خلال عمليات البحث عن الضحايا. ونقل موقع «جي 1» الإخباري عن مونيز قوله إنّ «بعض الناس يتحدّثون عن ثمانية أو 12 أو حتّى 15 قتيلاً».

وأضاف «لقد عثرنا على حافلة صغيرة كان بداخلها العديد من الأشخاص، لكن لم نحدّد مكانهم بعد». وبحسب وكالة الأنباء الرسمية فقد سقطت في نهر كوروسا من جراء الحادث 12 سيارة.