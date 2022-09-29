بلجيكا: اتهامات بالإرهاب اليميني لشخصين بعد مداهمة دامية

وُجهت إلى شخصين اليوم الخميس، تهمة التحضير لأعمال إرهابية وجرائم تتعلق بالأسلحة ووضعا قيد الاعتقال، حسبما أفادت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا".

وقالت "بيلجا" إنه تم إطلاق سراح أربعة مشتبه بهم آخرين.

وأوضحت بيلجا أنه تم اعتقال الأشخاص الستة صباح أمس الأربعاء، عندما نفذت القوات الخاصة 10 مداهمات في شمال بلجيكا وحولها بعد تحريات عن الحركة اليمينية المتطرفة.

ونقلت بيلجا عن مكتب المدعي العام أمس الأربعاء، القول إنه "اشتبه في أنهم يريدون القيام بشكل من أشكال التمرد المسلح ضد السلطات، دون تحديد هدف ملموس أو إطار زمني".

ولقي رجل (36 عاماً) حتفه بعد إطلاق أعيرة نارية عندما دخلت الشرطة منزله، حسبما أفادت بيلجا.

وتم العثور على أكثر من 100 قطعة سلاح في منزل ذلك الرجل، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخيرة والعتاد التكتيكي ونظارات الرؤية الليلية والحرارية.

وبحسب بيلجا، تم العثور على مزيد من الأسلحة والذخيرة في أماكن المداهمات الأخرى.