شهادة الوفاة الرسمية تكشف أن موت إليزابيث الثانية كان بسبب التقدم في العمر

أظهرت شهادة الوفاة الرسمية لملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية أنها ماتت بسبب كبر سنها.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، اليوم الخميس، أن الوثيقة التي نشرها المكتب الوطني للتسجيلات في اسكتلندا أن الوفاة حدثت يوم الخميس 8 أيلول/سبتمبر تمام الساعة 3:10 ظهرا (1410 بتوقيت جرينتش).

وكشفت الأميرة آن، كريمة الملكة، أنها كانت إلى جوار أمها لحظاتها الأخيرة.

وقالت الأميرة التي رافقت نعش والدتها أثناء تحركه من قصر بالمورال إلى لندن، عبر إدنبرة، عاصمة اسكتلندا: "كنت محظوظة بمشاركة الساعات الأربع وعشرين الأخيرة من حياة والدتي العزيزة".