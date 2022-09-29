روسيا: الناتو أجرى مناورات قرب مواضع تسرب الغاز من خطي "نورد ستريم" في يوليو

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، في إيجاز صحفي اليوم الخميس، إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أجرت مناورات في يوليو الماضي باستخدام معدات في أعماق البحار، قريبا من مواضع تسرب الغاز في خطي "نورد ستريم 1 و2".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن زخاروفا قولها: "في يوليو (الماضي)، كانت هناك مناورات بحرية للناتو باستخدام معدات في أعماق البحار بمنطقة جرز بورنهولم".

وأضافت المتحدثة أن المنطقة كانت تعج بمعدات تابعة لحلف الأطلسي.