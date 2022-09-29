الهند تسجل 4272 إصابة جديدة بـكورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، تسجيل 4272 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند إلى 44 مليونا و579 ألفا و88 حالة، وفقا لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ونقلت صحيفة " تايمز اوف انديا" الهندية عن الوزارة القول أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 528 ألفا و584 حالة .