أوكرانيا تطالب بزيادة كبيرة في المساعدات العسكرية

طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بزيادة كبيرة في المساعدة العسكرية الغربية لكييف غداة انتهاء استفتاءات نظمتها روسيا في أربع مناطق أوكرانية بهدف ضمها، ما أثار تنديدا غربياً واسعاً.

وقالت الوزارة: "تدعو أوكرانيا الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومجموعة السبع إلى زيادة فورية وكبيرة للضغوط على روسيا ولا سيما من خلال فرض عقوبات قاسية جديدة وزيادة المساعدة العسكرية لأوكرانيا بشكل كبير". وطالبت خصوصا "بدبابات وطائرات مقاتلة ومدفعية بعيدة المدى وأنظمة دفاع جوي وأخرى مضادة للصواريخ".