نتائج الاستفتاءات: الأغلبية تؤيد الانضمام لروسيا في 4 مناطق أوكرانية

أعلن مسؤولون عينتهم موسكو في المناطق التي تسيطر عليها بأوكرانيا تأييد أغلبية ساحقة للانضمام إلى روسيا، وذلك بعد تصويت استمر خمسة أيام في استفتاءات نددت بها كييف والغرب،

وأجريت عمليات التصويت في أربع مناطق، وهي دونيتسك ولوهانسك في الشرق وزابوريجيا وخيرسون في الجنوب، والتي تشكل نحو 15 بالمئة من الأراضي الأوكرانية، وأعلنت المناطق الأربع فرز جميع بطاقات الاقتراع.

وقالت سلطات لوهانسك إن 98.4 بالمئة من الأصوات جاءت لصالح الانضمام.

وفي زابوريجيا، قدر مسؤول عينته موسكو النسبة عند 93.1 بالمئة.

وفي خيرسون، حدد رئيس لجنة الاقتراع نسبة التصويت بنعم بأكثر من 87 بالمئة.

وقال دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، إن 99.2 بالمئة من المشاركين في الاقتراع أيدوا الانضمام إلى روسيا.