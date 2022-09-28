الأمم المتحدة تؤكد تمسكها بوحدة الأراضي الأوكرانية

جدّدت الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، التأكيد على تمسّك المنظمة الدولية بوحدة أراضي أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها.

وقالت روزماري ديكارلو في بداية الاجتماع أمس الثلاثاء: "دعوني أكرّر أنّ الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة تماماً سيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دولياً".

وخلال الجلسة بُثّت مداخلة مسجّلة مسبقاً للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال فيها إنّه لا يمكن لبلاده أن تتفاوض مع موسكو بعد الاستفتاءات التي نُظّمت في أربع مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا.

وخلال الجلسة، دعا السفير الصيني في الأمم المتّحدة تشانغ جون إلى احترام سلامة أراضي كلّ الدول، مضيفاً: "الصين أخذت علماً بالتطوّرات الأخيرة في الوضع في أوكرانيا، إنّ موقفنا واقتراحنا بشأن كيفية النظر إلى قضية أوكرانيا ومعالجتها متّسق وواضح. وهذا يعني أنّه ينبغي احترام سيادة كل الدول وسلامة أراضيها".

وفي المقابل، أكّد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أنّ الاستفتاءات كانت "شفّافة"، مستنكراً ما وصفه بـ"فورة الغضب والدعاية التي يمارسها الغرب والتي تهدف إلى إجبار بلاده على الخضوع"، بحسب قوله.