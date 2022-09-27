اليابان تودع شينزو آبي في جنازة رسمية

ودعت اليابان، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في جنازة رسمية بدأت في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، حيث حملت أرملته آكي رماد "آبي" إلى قاعة نيبون بودوكان بوسط طوكيو لتنطلق أنغام الموسيقى من فرقة عسكرية وتدوي طلقات تحية حرس الشرف.

وداخل القاعة، وضعت صورة كبيرة لآبي ملفوفة بشريط أسود معلقة فوق باقة من الزهور الخضراء والبيضاء والصفراء، وعلى مقربة جدار من الصور يظهر فيها آبي مع قادة مجموعة السبع ويصافح الأطفال ويزور مناطق منكوبة.

وتدفق الآلاف من المعزين إلى أماكن محددة بالقرب من مكان الحدث من الصباح الباكر لتقديم تعازيهم.