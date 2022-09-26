كندا تستعد لرفع جميع قيود كورونا

تعتزم الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو إنهاء العمل بإلزامية التطعيم، واختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والحجر الصحي المطلوبة من المسافرين الدوليين بنهاية الشهر الجاري.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الاثنين، أن إلغاء القيود عبر الحدود تضع كندا جنبا إلى جنب مع عشرات الدول التي دخلت مرحلة جديدة من جائحة كوفيد-19، عن طريق إنهاء الإجراءات الهادفة إلى الحد من انتشار الفيروس.

وقال مسؤلون في أتاوا، اليوم، إنه اعتبارا من مطلع أكتوبر، لن يتعين على جميع المسافرين الذين يدخلون كندا تقديم إثبات على حصولهم على اللقاح، والخضوع للاختبار، والحجر الصحي أو العزل، أو إدخال معلومات عن الصحة العامة في التطبيق الحكومي أو الموقع الإلكتروني للحكومة.

كما ستلغى هذه المتطلبات أيضا بالنسبة للطائرات التي تقوم برحلات محلية والقطارات. ولن يُطلب من ركاب الرحلات البحرية إجراء اختبارات قبل الصعود للسفن أو إثبات حصولهم على التطعيم.