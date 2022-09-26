استمرار استفتاءات الانضمام لروسيا في 4 مناطق أوكرانية

استمرت اليوم الاثنين عملية التصويت في استفتاءات بشأن الانضمام لروسيا في أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية.

ومن المقرر انتهاء التصويت غدا الثلاثاء في مناطق خيرسون ودونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا في الاستفتاءات.

ووفقاً لمسؤولين محليين، فإنه تم الوصول للنسبة الأدنى المطلوبة للمشاركة في الاستفتاء في خيرسون وتبلغ 50%.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيسة اللجنة الانتخابية مارينا زاخاروفا القول اليوم الاثنين إن أكثر من نصف الناخبين الذين يحق لهم الادلاء بأصواتهم، ويقدر عددهم بـ 750 ألف ناخب، أدلوا بأصواتهم.

وقال المنظمون إن المشاركة في منطقة زابوريجيا تجاوزت بالفعل نسبة 50%. وتردد في السابق أنه تم تجاوز هذه النسبة في منطقتي لوهانسك ودونيتسك، حيث سجلتا نسبة مشاركة تقدر بأكثر من 70%. وتتوقع روسيا أن يوافق 80 إلى 90% على الانضمام لها.