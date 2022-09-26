الصين والهند تدعوان إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا

دعت الصين والهند في كلمتيهما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حل سلمي للحرب في أوكرانيا، ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أوكرانيا وروسيا إلى عدم ترك النزاع بينهما يتفاقم، وقال: «ندعو جميع الأطراف المعنية إلى منع تفاقم الأزمة، وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للبلدان النامية».

وأكد الوزير الصيني أن «الأولوية هي لتسهيل مفاوضات سلام»، داعياً إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية، عبر محادثات صريحة وبراغماتية.

وأضاف: «الحل الأساسي يكمن في تبديد القلق المشروع المتصل بأمن جميع الأطراف، وفي بناء هندسة أمنية متوازنة وفعالة ودائمة».

بدوره دعا وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشانكار، إلى الحوار والدبلوماسية، قائلاً: «مع احتدام الصراع في أوكرانيا، غالباً ما يسألوننا عن الجانب الذي نقف فيه. وردُّنا، في كل مرة، يكون مباشراً وصادقاً، الهند تقف إلى جانب السلام وستظل دائماً على هذا الموقف».