لافروف: أوكرانيا تعاني "رهاباً روسياً"

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، الاتهامات الغربية ضد بلاده بشأن الحرب في أوكرانيا.

وقال لافروف خلال جلسة لمجلس الأمن: "هناك محاولة اليوم لفرض رواية مختلفة تماما عن عدوان روسي هو أصل هذه المأساة".

واتهم أوكرانيا بأنها تعاني "رهاباً روسياً" يشمل فرضها قواعد تكرس استعمال اللغة الأوكرانية حصرا.

وأردف لافروف "الولايات المتحدة وحلفاؤها يغطون جرائم نظام كييف بتواطؤ من منظمات حقوق إنسان دولية".

وجاءت الجلسة بدعوة من فرنسا التي ترأس حاليا مجلس الأمن، بهدف تسليط الضوء على السعي لتحقيق المساءلة بشأن الحرب في أوكرانيا.