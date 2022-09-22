بلينكن أمام مجلس الأمن: "لا يمكن أن ندع بوتين يفلت" من المحاسبة

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، دول العالم إلى محاسبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب في أوكرانيا، وذلك في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حضرته روسيا.

وقال بلينكن أما نظرائه خلال الاجتماع إن "النظام العالمي الذي اجتمعنا هنا لدعمه يُدمَر أمام أعيننا. لا يمكننا، ولن ندع بوتين يفلت" من المحاسبة.

وأكد بلينكن أن "خيار الرئيس بوتين هذا الأسبوع صبّ الزيت على نار أشعلها بنفسه" عبر تدابير أبرزها إعلان تعبئة جزئية لقوات الاحتياط وإقرار استفتاءات في مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا.

وأضاف الوزير الأميركي أن من الأهمية بمكان إظهار أنه "لا يمكن لأي دولة إعادة رسم حدود دولة أخرى بالقوة".

وتابع "إذا فشلنا في الدفاع عن هذا المبدأ الذي ينتهكه الكرملين بشكل صارخ، فإننا نوجه رسالة إلى المعتدين في كل مكان بأنه يمكنهم تجاهله أيضا".