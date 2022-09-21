اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا مساء الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أن استدعت روسيا الاحتياط للقتال في أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، للصحافيين إنه دعا الى "اجتماع طارئ فوق العادة وغير رسمي" لوزراء خارجية التكتل المكون من 27 دولة في نيويورك.