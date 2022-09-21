بايدن: بوتين انتهك ميثاق الأمم المتحدة بغزوه أوكرانيا

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، انتقادات حادة الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء في كلمته التي ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلا إن الرئيس الروسي "انتهك بوقاحة" ميثاق الأمم المتحدة عندما غزا أوكرانيا.

وقال بايدن "روسيا انتهكت بوقاحة المبادئ الأساسية لميثاق الامم المتحدة"، مضيفا أن القوات الروسية هاجمت المدارس وسكك الحديد والمستشفيات الأوكرانية كجزء من هدفها "إلغاء حق أوكرانيا في الوجود كدولة".