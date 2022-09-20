الأمين عام "الناتو": الاستفتاء الروسي المقرر في أوكرانيا "تصعيد إضافي" للحرب

ندد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، بالاستفتاءات التي تعتزم السلطات المدعومة من روسيا إجراءها في أوكرانيا، معتبرا أنها تصعيد إضافي في الحرب التي يشنها الكرملين.

وكتب ستولتنبرغ على "تويتر": "استفتاءات زائفة ليس لها شرعية ولا تغيّر في طبيعة الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا. هذا تصعيد إضافي في حرب بوتين". وأضاف "على المجتمع الدولي أن يدين هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي وأن يزيد من دعمه لأوكرانيا".