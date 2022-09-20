إثيوبيا.. الحرب ترفع معدل الأمراض الفتاكة بين أطفال تيجراي بعد تعطل التطعيم

قال أطباء ومسؤولون إقليميون في مجال الصحة إن أمراضا فتاكة مثل الحصبة والتيتانوس والسعال الديكي آخذة في الارتفاع في إقليم تيجراي الإثيوبي بعد انخفاض معدلات التطعيم خلال الحرب الأهلية التي اندلعت قبل نحو عامين.

وأظهرت بيانات من مكتب الصحة في تيجراي انخفاض النسبة المئوية للأطفال الذين يتم تطعيمهم بشكل روتيني في تيجراي إلى أقل من 10% هذا العام فيما يمثل تراجعا لجهود الحكومة لزيادة معدلات التطعيم.

وقال المكتب في رسالة هذا الشهر إلى تحالف جافي العالمي للقاحات "آمال نمو الأطفال في المنطقة بشكل أكثر صحة وسعادة تلاشت في غمضة عين".

وأنحت الرسالة، التي اطلعت عليها رويترز، باللوم في انخفاض التطعيم على نقص الإمدادات الناجم عما وصفته "بحصار" القوات الاتحادية الإثيوبية لتيجراي وانقطاع الكهرباء الذي عطل سلاسل تبريد اللقاحات وعجز الناس في المناطق الريفية عن الوصول للمرافق الصحية.

وقالت لجنة خبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أمس الاثنين إن وقف إطلاق النار بين قوات تيجراي والقوات الاتحادية في الفترة بين مارس وأواخر أغسطس سمح بوصول قدر قليل من المساعدات الطبية ولكن تم تعليق وصول المساعدات الإنسانية منذ استئناف القتال.