الملك تشارلز يترك رسالة بخط اليد على نعش الملكة إليزابيث

ترك ملك بريطانيا تشارلز رسالة قصيرة ورقيقة بخط اليد فوق نعش والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية أثناء جنازتها اليوم الاثنين في لندن.

ووفقا لشبكة "سي ان ان" الأمريكية، كتب تشارلز في الرسالة: "في الذاكرة المحبة والمخلصة".

وأصبح تشارلز / 73 عاما/ ملك المملكة المتحدة في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية يوم 8 أيلول/سبتمبر عن عمر يناهز 96 عاما. وأنهت وفاتها حكما قياسيا استمر 70 عاما بدأ عندما كانت في الـ25 من عمرها.

