استكمال الاستعدادات لجنازة الملكة إليزابيث.. وتشارلز يتهيّأ لاستقبال قادة العالم

يستقبل الملك تشارلز الثالث العشرات من قادة العالم، الذين سيشاركون في المراسم الرسمية لجنازة الملكة إليزابيث الثانية، ومن بينهم الرئيس الأميركي جو بايدن، فيما أكملت شرطة لندن استعداداتها للجنازة التي وصفتها بأنها أكبر عملية أمنية تقوم بها على الإطلاق، إذ سيجتمع رؤساء دول وحكومات وأفراد العائلة المالكة البريطانية، إضافة إلى حشود ضخمة في الشوارع، وتبدأ مراسم الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث، اليوم، عند الساعة الـ10 صباحاً بتوقيت غرينتش.

وداخل القاعة التي يوجد بها نعش الملكة الراحلة، أمس، بكى بعض المعزين، بينما كان بعض الجنود الحاليين والمحاربين القدامى يؤدون التحية لقائدتهم السابقة.

وصار «الطابور» شاهداً على الود، وتشكيل صداقات جديدة في ظل متاعب الانتظار ساعات، وأحياناً في أجواء باردة خلال الليل.

وبدأت الحشود تتجمع في محيط كنيسة وستمنستر، حيث ستقام الجنازة الرسمية للملكة، وتنتهي الفترة المخصصة للمشيعين الراغبين في وداع الملكة الملفوف نعشها بالعلم البريطاني والمسجّى في قاعة وستمنستر في البرلمان الساعة 5.30 بتوقيت غرينتش صباح اليوم.

وبعد الجنازة، سينقل نعش الملكة إليزابيث الثانية إلى كنيسة سانت جورج في قصر وندسور في غرب لندن، حيث ستدفن في مراسم عائلية، إلى جانب والدها الملك جورج السادس، ووالدتها، وزوجها فيليب.

ومن المرجح أن تكون الجنازة الرسمية، التي سيحضرها ما يقرب من 100 رئيس دولة وحكومة، واحدة من أكبر المراسم التي تقام في بريطانيا على الإطلاق.

وشارك جنود في تدريبات في الصباح الباكر في وندسور، أمس، حيث سيتم نقل نعش الملكة بعد الجنازة في كنيسة وستمنستر. وشوهدت الفرق الموسيقية التي تعزف الموسيقى وفرقة جرينادير جاردز، التي يضع أعضاؤها قبعات طويلة خلال المراسم، في أحد التدريبات استعداداً للجنازة.

وانتظم الراغبون في وداع الملكة في طوابير طويلة على ضفاف نهر التايمز، مع فترات انتظار تتخطى 13 ساعة. وزار الملك تشارلز مقر الشرطة لتقديم الشكر لموظفي خدمات الطوارئ المشاركين في التخطيط، وفاجأ الملك وولي عهده الأمير وليام الحشود الواقفة في صفوف الانتظار الطويلة بالاقتراب منها، ومصافحة بعض من ينتظرون ساعات لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش الملكة إليزابيث الثانية قبل مراسم الدفن.

واقترب الملك تشارلز الثالث برفقة الأمير وليام لمدة 20 دقيقة من الحشود المتقاطرة من دون توقف، فصافح البعض، وتبادل بضع كلمات مع البعض الآخر، على غرار ما قام به مراراً خلال الجولة التي قام بها في مقاطعات المملكة المتحدة الأربع، إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية وويلز.

وقالت الحكومة البريطانية إن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث ستعرض اليوم في 125 دار سينما في جميع أنحاء بريطانيا، وسيكون الدخول إليها بالمجان، كما سيتم عرضها على شاشات ضخمة في الحدائق والساحات والكاتدرائيات.

وأشارت إلى أن الجنازة والمواكب ذات الصلة بها في جميع أنحاء لندن ستعرض على الهواء مباشرة على التلفزيون عن طريق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) و«آي.تي.في» و«سكاي».

وأعلنت الحكومة أن يوم الجنازة عطلة رسمية. ويمكن أن يشهد الجنازة جمهوراً أكبر مما شوهد في مناسبات رئيسة أخرى في التاريخ البريطاني الحديث، بما في ذلك جنازة الأميرة ديانا في عام 1997، وأولمبياد لندن 2012، وحفلات الزفاف الملكية.

• الملكة إليزابيث ستدفن بجانب والدها ووالدتها وزوجها فيليب.