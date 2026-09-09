نيابة عن رئيس الدولة.. نهيان بن مبارك يحضر مراسم جنازة ملك النرويج

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حضر الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اليوم، مراسم جنازة الملك هارالد الخامس، ملك مملكة النرويج.

وأقيمت مراسم الجنازة في كاتدرائية أوسلو، بحضور أفراد العائلة المالكة النرويجية، وعدد من ملوك وقادة الدول والحكومات وممثليها، إلى جانب كبار المسؤولين والشخصيات الرسمية.

وتجسد مشاركة دولة الإمارات في المراسم عمق علاقات الصداقة والتقدير المتبادل التي تجمعها بمملكة النرويج.