بعد يومين على جنازته .. الأميرة أستريد تلحق بشقيقها ملك النرويج

أعلنت العائلة المالكة النرويجية امس الجمعة، وفاة الأميرة أستريد عن عمر ناهز 94 عاما، وذلك بعد يومين فقط من وفاة شقيقها الملك هارالد الخامس.

ونقل البلاط الملكي النرويجي عن الملك هاكون الثامن قوله: "كانت العمة أستريد ركيزة مهمة للملك هارالد ولنا جميعا في العائلة."

وجاء في بيان الملك هاكون: "تعلمنا منها الكثير، ولم تكن تخشى التعبير عن رأيها بصراحة، ووفاتها خسارة كبيرة لنا. سنفتقدها."

وقال هاكون: "كانت مخلصة للغاية، وكانت تؤدي دائما واجباتها بكل التزام وحضور وبروح مرحة تنشر البهجة بين من حولها."

وتوفيت الأميرة أستريد بعد يومين فقط من حضورها مراسم الجنازة الرسمية لشقيقها. وكان هارالد قد توفي في المستشفى في نهاية أغسطس.