بوتين يدعو قرغيزستان وطاجيكستان إلى تجنّب التصعيد

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرغيزستان وطاجيكستان إلى تجنّب أي تصعيد جديد، وذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما، أمس، مع رئيسي الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين اللتين وقعت مواجهات حدودية بينهما هذا الأسبوع.

وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس الروسي «دعا الطرفين إلى تجنّب أي تصعيد جديد، وإلى اتّخاذ تدابير لإيجاد حل بأسرع وقت ممكن وذلك بالوسائل السلمية والسياسية - الدبلوماسية حصراً».