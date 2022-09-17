اليابان تحث الآلاف على إخلاء منازلهم بسبب إعصار عنيف

نصحت مدينة "كاجوشيما" بجنوب غرب اليابان حوالي 34 ألف شخص بإخلاء منازلهم، طبقا لما ذكرته هيئة "الإذاعة والتلفزيون" اليابانية (إن.إتش.كيه)، حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من اقتراب إعصار عنيف من البلاد.

وفي مؤتمر صحافي متلفز، حث مسؤولو الوكالة المواطنين على إخلاء منازلهم، قبل حلول الظلام، قائلين إن الإعصار "نانمادول" ربما يجلب رياحا قوية وأمطارا غزيرة.