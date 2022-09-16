إندونيسيا تشيد بجهود «حكماء المسلمين»

أعرب وفد جمعيَّة نهضة العلماء بجمهورية إندونيسيا عن اعتزازه بجهود مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في تعزيز السلم والسلام العالميين، وترسيخ قيم الحوار والتسامح، مؤكِّداً أن جولات فضيلة الإمام الأكبر أحدثت تأثيراً عالمياً كبيراً في كشف الصورة الحقيقيَّة للإسلام، وتأثيره في الحد من التطرف، والإسهام في إرساء السلام.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبدالسلام، أمس، بوفد جمعية نهضة العلماء بجمهورية إندونيسيا، برئاسة محجوب معافى رمضان، وذلك على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان، في العاصمة الكازاخية «نور سلطان».