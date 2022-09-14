منظمة الصحة العالمية: العالم أقرب من أي وقت للقضاء على كورونا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريوسوس أن العالم أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية العام 2019.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء كوفيد-19 إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2020. لم نكن يوماً بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة"، لكنه حذر قائلاً: "لم ندرك ذلك بعد لكن النهاية في متناول اليد".