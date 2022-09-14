أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بهجمات جديدة

تبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الأربعاء، الاتهامات بشن هجمات جديدة بعد يوم من أسوأ أعمال عنف بين البلدين منذ حرب 2020 بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها.

وقتل مئة جندي أرميني وأذربيجاني في اشتباكات أمس الثلاثاء. وأعلنت روسيا وقف إطلاق النار لكن الجانبين تبادلا الاتهامات بانتهاكه.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، الأربعاء، إن باكو استأنفت هجماتها بالمدفعية وقذائف الهاون والأسلحة من العيار الثقيل باتجاه جيرموك فيرين شورجا.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح الأربعاء أن القوات الأرمينية انتهكت وقف إطلاق النار وقصفت مواقعنا في منطقتي كيلبجار ولاشين ليلاً بقذائف الهاون والمدفعية.

وتواجهت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان المتنافستان في القوقاز، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، آخرها في عام 2020.