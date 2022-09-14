القبض على مسؤول روسي بتهمة الخيانة

قالت وكالة الاستخبارات المحلية الروسية (إف إس بي)، أمس، إنها ألقت القبض على مدير رفيع المستوى في صناعة الطيران تشتبه في أنه نقل أسرار الدولة إلى أوكرانيا.

ولم يفصح بيان وكالة الاستخبارات عن اسم المشتبه فيه، لكنه أشار إلى أنه «مدير إدارة الجودة، ولديه إمكانية الوصول إلى وثائق سرية للغاية، ومن سكان منطقة موسكو». وتابع البيان بالقول إن المشتبه فيه «استخدم هاتفه المحمول لتصوير رسوم فنية لأجزاء من طائرة مقاتلة، وأرسل المواد المصورة إلكترونياً إلى أوكرانيا، وموظفي شركة أوديسا للطائرات». وأشارت الوكالة إلى بدء إجراءات توجيه الاتهام له بالخيانة العظمى.