مقتل 49 جنديا أرمينيا في مواجهات مع أذربيجان

قتل 49 جندياً أرمينياً على الأقل اليوم الثلاثاء في مواجهات حدودية هي الأكثر دموية مع أذربيجان منذ الحرب بين الدولتين الواقعتين في القوقاز في 2020، حسبما أعلنت أرمينياً.

وتواجهت أرمينيا وأذربيجان، الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان المتنافستان في القوقاز، في حربين خلال العقود الثلاثة الماضية حول السيطرة على ناغورني قره باغ. واندلعت الحرب الأخيرة بين البلدين في العام 2020.

ومن جانبها، أعلنت روسيا أنها تفاوضت على وقفٍ لإطلاق النار يفترض أن يطبق منذ صباح الثلاثاء، لوضع حدّ للاشتباكات الدامية التي اندلعت بين أذربيجان وأرمينيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "نتوقّع أن يتم احترام الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه، بعد وساطة روسية لوقف لإطلاق النار ابتداءً من الساعة التاسعةً بتوقيت موسكو (06,00 ت غ)"، معربة عن قلقها البالغ بشأن التدهور الحاد في الوضع.

وفي وقت سابق، أشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى أن المعارك اندلعت في عدة نقاط حدودية، بينما تسعى قوات باكو إلى "التقدّم" داخل الأراضي الأرمينية.