مسؤولة أوكرانية: القتال ما زال محتدما في منطقة خاركيف

قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، هانا ماليار، اليوم الثلاثاء، إن القتال ما زال محتدما في منطقة خاركيف في شمال شرق أوكرانيا لكن القوات الأوكرانية تحقق تقدما كبيرا لأنها متحفزة كثيرا ولأن العملية العسكرية التي تنفذها جيدة التخطيط.

وأضافت ماليار: "الهدف هو تحرير منطقة خاركيف وما وراءها. القتال مستمر، وما زال من السابق لأوانه القول إن السيطرة الأوكرانية الكاملة تحققت على منطقة خاركيف".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الليلة الماضية إن أوكرانيا استعادت إلى الآن 6000 كيلومتر مربع تقريبا من الأراضي من القوات الروسية، لكنه ناشد الغرب الإسراع بتقديم شحنات الأسلحة إلى بلاده.