أرديرن تتوقع أن تصبح نيوزيلندا جمهورية «خلال حياتها»

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، إنها تعتقد أن بلادها سوف تصبح جمهورية خلال حياتها.

وأضافت في مؤتمر صحافي أمس أنه مع ذلك لم تشعر أبداً «بالإلحاح» من جانب شعب نيوزيلندا لتنفيذ ذلك.

وقد أثارت وفاة الملكة إليزابيث الثانية مناقشات حول ما إذا كان الوقت قد حان لكي تقطع نيوزيلندا علاقتها بالملكية.

وقالت أرديرن إنه على الرغم أنه من المرجح أن تصبح نيوزيلندا جمهورية في وقت ما، فإنها لا ترى الأمر على أنه «إجراء قصير المدى مدرج على الأجندة في أي وقت قريب».

وأضافت «هناك الكثير من التحديات التي نواجهها.

هناك مناقشة كبيرة ومهمة، ولا أعتقد أن ذلك سوف يحدث قريباً أو يجب أن يكون قريباً، خصوصاً أننا في فترة حداد».