فوز كاسح لمدعومين من «الكرملين» في الانتخابات المحلية

أفادت وكالات الأنباء الروسية المملوكة للدولة، أمس، أن المرشحين المدعومين من الكرملين حققوا فوزاً كاسحاً، في الانتخابات المحلية الأولى منذ بدء الحرب على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

واحتفظ جميع حكام المناطق الـ14 الحاليين، الذين ترشحوا لإعادة انتخابهم، بمناصبهم. وحافظ حزب روسيا الموحدة، التابع للكرملين، على الأغلبية في معظم المجالس التشريعية في المناطق والمدن.

وجرى التصويت من يوم الجمعة إلى أول من أمس في أكثر من 80 منطقة، وقالت السلطات الروسية إنها لم ترصد خروقات كبيرة لقواعد الانتخابات.