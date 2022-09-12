ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب مهاجرين قبالة تونس إلى 12 قتيلاً

ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل التونسية إلى 12 شخصا إثر انتشال ست جثث إضافية، على ما أفادت وزارة الداخلية التونسية اليوم الاثنين.

وشارك في محاولة العبور غير القانونية 37 شخصا جميعهم تونسيون وانطلقوا من سواحل محافظة صفاقس (شرق) في اتجاه السواحل الإيطالية، وفقا لمصدر أمني

وغرق المركب ليلة الأربعاء الماضي قبالة سواحل محافظة المهدية الساحلية.

واعترضت السلطات الأمنية التونسية أو أنقذت خلال أيام قليلة نحو 500 مهاجر، على ما أظهرت احصاءات رسمية.