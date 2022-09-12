بريطانيا تتيح للآلاف فرصة لوداع الملكة إليزابيث

سيتمكن المشيعون من إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث الثانية على مدار الساعة عندما يسجى بداية من مساء الأربعاء إلى وقت مبكر من يوم الجنازة، وتستعد السلطات البريطانية لإقبال كبير.

ومن المتوقع أن يتوافد مئات الآلاف لتوديع صاحبة أطول فترة على عرش بريطانيا قبل جنازتها الرسمية المقررة في 19 سبتمبر، والتي سيحضرها عدد من زعماء العالم.

وقال مشغلو السكك الحديدية إنهم يتوقعون طلبا غير مسبوق على السفر داخل لندن، ونصحوا الركاب بالاستعداد لتكملة الطريق إلى وجهاتهم النهائية سيرا على الأقدام.

وقالت وزارة الثقافة البريطانية إن الأفراد سيتمكنون من إلقاء نظرة على النعش في قاعة وستمنستر على مدار 24 ساعة يوميا من الخامسة مساء (1600 بتوقيت غرينتش) يوم الأربعاء 14 سبتمبر أيلول حتى 0630 صباح يوم 19 سبتمبر.

وأضافت الوزارة: "سيتطلب الأمر من الراغبين في الحضور الانتظار في طوابير لساعات كثيرة، ربما طوال الليل.. ومن المتوقع توافد أعداد كبيرة، ويستحسن التحقق مسبقا والتخطيط وفقا لذلك والاستعداد لفترات الانتظار الطويلة".

وتعد تسجية الجثمان تكريماً نادراً في بريطانيا، وتم منحه سابقا في تسع مناسبات أخرى فقط معظمها لأفراد من العائلة المالكة، من بينهم والدة الملكة إليزابيث في عام 2002 عندما توافد ما يقدر بنحو 200 ألف شخص لإلقاء نظرة الوداع.

وسيستقر نعش الملكة إليزابيث المغلق داخل قاعة وستمنستر. وتقف حراسة عند كل من أركان المنصة على مدار الساعة.

وسوف يتم فرض إجراءات تفتيش أمنية على غرار إجراءات المطار في قاعة وستمنستر، أقدم مباني البرلمان البريطاني، بالإضافة إلى قيود مشددة تسمح فقط بحمل الحقائب الصغيرة.

وسوف يسبق تسجية النعش موكباً عبر وسط لندن لنقله من قصر بكنغهام إلى قاعة وستمنستر يوم الأربعاء.