لافروف: روسيا لا ترفض إجراء مفاوضات مع أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا لا ترفض المفاوضات مع أوكرانيا، مضيفاً في تصريحات للتلفزيون الحكومي: «كلما تم تأجيل العملية مدة أطول زادت صعوبة التوصل لاتفاق».

يشار إلى أن المفاوضات التي بدأت بعد وقت قصير من بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا تم تعليقها منذ أشهر.

وبشكل رسمي تحمّل موسكو كييف مسؤولية وقف المفاوضات. وتضع روسيا شروطاً من أجل السلام، وهي ألا تستغني أوكرانيا فقط عن الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ولكن أن توافق أيضاً على التخلي عن أجزاء كبيرة من الأراضي، حيث طلبت موسكو من كييف التنازل عن منطقتي دونيتسك ولوهانسك.