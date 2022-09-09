حداد العائلة المالكة البريطانية يستمر 7 أيام بعد جنازة الملكة إليزابيث

يستمر حداد العائلة المالكة في بريطانيا حتى اليوم السابع بعد جنازة الملكة إليزابيث، مع بقاء الأعلام منكسة في جميع القصور الملكية.

وقال قصر بكنجهام اليوم الجمعة إنه سوف يتم إطلاق أعيرة نارية لتكريم الملكة الراحلة الساعة 1200 بتوقيت جرينتش في متنزه هايد بارك بلندن، بواقع طلقة واحدة لكل عام من حياة الملكة التي توفيت عن عمر يناهر 96 عاما.

ولم يذكر القصر موعد الجنازة، لكن من المرجح أن تقام بعد نحو 11 يوما من وفاتها أمس الخميس.